DEAŞ bir darbede Irak'tan yedi!

Irak ordusu, Dicle Nehri'nin doğusunda bulunan mahalleleri kurtarma operasyonu kapsamında 4 bölgeyi daha DEAŞ'ın elinden alarak kontrolü ele geçirdi.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah, Musul operasyonunun ikinci aşaması olan, Dicle Nehri'nin doğusunda bulunan mahalleleri kurtarma operasyonu kapsamında Polis Akademisi binasının aralarında bulunduğu 4 yeri terör örgütü DEAŞ'tan kurtardıklarını aktardı.

"23 DEAŞ mensubu öldürüldü"

Irak ordusuna bağlı savaş uçaklarının Musul'un batısında yer alan Tel Zalt bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının karargah olarak kullandıkları tespit edilen 2 binayı hedef aldığını belirten Yarullah, bombardıman neticesinde 23 militanın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Öte yandan, Binbaşı Kerim Ziyab yaptığı açıklamada, Iraklı üst düzey komutanlar ve ABD'li askeri yetkililerin katılımıyla Perşembe ve Cuma günleri Musul Operasyonu'nda bir sonraki aşamanın ele alındığı ortak bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonlara ikinci aşama hazırlıklarının tamamlanması amacıyla 4 gün ara verilmişti.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Musul'u DEAŞ'tan kurtarmak amacıyla 17 Ekim'de başlatılan operasyonlar, kentin bazı bölgelerinde sürüyor. Operasyona, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da hava desteği veriyor. Sözü edilen koalisyon, Ağustos 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'a karşı hava operasyonları icra ediyor.