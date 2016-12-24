"İdlib" için büyük uyarı!

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü Ging, İdlib'in daha büyük saldırılara maruz kalacağı ve Halep'teki felaket ortamının orada da yanabileceğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Suriye'deki insani durum hakkında brifing veren Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü John Ging, Doğu Halep'ten siviller ve muhalif güçlerin tahliyesinin tamamlanmasına rağmen Suriye'de felaket etkisi oluşturan bir durum yaşandığını vurguladı.

"İdlib, Halep'in kaderini yaşayabilir"

Ging, Suriye'de 13,5 milyon kişinin insani yardım beklediğini belirterek yaklaşık 9 milyon kişinin de açlık tehlikesi bulunduğunu kaydetti.

Halep'in doğusundan tahliye edilen 35 binden fazla insanın İdlib'e gittiğini anımsatan Ging, "İdlib'in daha şiddetli saldırıların odağı olacağı ve İdlib'in Halep'in kaderini yaşayacağına ilişkin endişeler var." ifadelerini kullandı.

Ging, ayrıca kuşatma altındaki Fua ve Kefraya'dan ise yaklaşık bin 300 kişinin tahliye edildiğini de söyledi.

