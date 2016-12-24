10 ilde dev FETÖ operasyonu!

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 14 rütbeli asker ile terör örgütünün sözde abileri konumundaki 6 zanlının yakalanması için 10 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmalarından tutuklu rütbeli askerlerin "etkin pişmanlık" nedeniyle verdiği bilgiler neticesinde aktif görevde bulunan 14 rütbeli asker ve 6 sözde abi hakkında yakalama kararı verdi.

Buna göre, 20 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin söz konusu zanlıların yakalanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.



