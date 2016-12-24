Twitter'dan bunları paylaşanlar yandı!

Bundan sonra propaganda maksadıyla görüntüleri paylaşıp ve yayanlar için yasal işlem başlatılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından iki Türk askerinin DAEŞ militanları tarafından yakıldığı iddia edilen görüntüleri inceleme altına alındı. Görüntülerin ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren gece boyunca çalışan uzmanlar algı operasyonlarına hizmet edenleri de tespit edip yakalıyor.

Malum görüntülerin kaldırılması isteğiyle BTK hem yurt için de hem de yurtdışında birtakım girişimlerde bulundu. Anında müdahale yapılarak görüntülere Türkiye’den erişim kapatıldı.Twitter ilk kez DAEŞ'in çektiği görüntüleri paylaşanların IP numaralarını Türkiye’ye verdi.