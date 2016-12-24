El Bab'ta DAEŞ'e bir darbe daha!

TSK tarafından El Bab'da operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde sürdürülen operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı.
TSK'nın yaptığı açıklama;
"68 DAEŞ üyesi etkisiz hale geetirildi, 141 DAEŞ hedefi imha edildi ve 2 muhalif şehit oldu."
DÜN DE AĞIR DARBE VURULMUŞTU!
tSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tarafından Suriye'de kuzey bölgede terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde yapılan hava operasyonlarında DAEŞ'e ait El Bab'da bulunan karargah binası tamamıyle imha edildi. Terör örgütünün tam 18 üyesi etkisiz hale getirildi, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu bildirildi.