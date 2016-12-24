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El Bab'ta DAEŞ'e bir darbe daha!

El Bab'ta DAEŞ'e bir darbe daha!

24 Aralık 2016 Cumartesi 09:54:31 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :