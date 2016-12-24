Ünlü oyuncu uçakta kalp krizi geçirdi!

Yıldız Savaşları filminin (Star Wars) ünlü oyuncusu Carrie Fisher Londra'dan ABD Los Angeles'a uçakla yolculuk yaptığı esnada kalp krizi geçirdi. Los Angeles'a inen uçaktan hemen ambulans ile hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

60 yaşındaki ünlü oyuncu Carrie Fisher, aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapıyordu. Fisher, efsane Yıldız Savaşları filminin dışında Cazcı Kardeşler, Hannah ve Kız Kardeşleri, Charlie'nin Melekleri gibi filmlerde de oynamıştı.

Carrie Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon'la 1 yıl süren bir evlilik hayatı yaşamıştı.