Hayranları çok üzülecek!

İnternette radaronline sitesinin yaptığı habere göre, 57 yaşına girecek olan ünlü oyuncu Val Kilmer, hayatının son günlerini yaşıyor.

Radaronline sitesi, haberin kaynağı olarak ünlü oyuncunun yakın bir arkadaşını gösterdi ve Val Kilmer'in hastalığının son zamanlarında olduğunu, yaşayacak sadece birkaç haftası kaldığını ifade etti.

Ancak habere göre Kilmer, herkesi iyi olduğuna hasta olmadığına inandırmak için çaba gösteriyor. Fakat durumun gerçekte öyle olmadığı, ünlü aktörün sağlığının gün geçtikçe daha kötü bir hale geldiği belirtiliyor.

Radaronline, Val Kilmer'ın elinde bulunan ilacın da gırtlak kanserine yakalananlar tarafından ağız ve boğazlarının kurumasını önlemek amacıyla kullanıldığını öne sürdü.



