Büyük şok! Aracında suikaste uğradı!

NATO şokta. NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon Belçika'da suikaste uğradı ve 16 Aralık'ta öldürüldüğü öğrenilen Chandelon'un ölümünün medyadan gizlendiği öğrenildi.

Yves Chandelon, teröre destek sağlayanları ve kara para aklayan şirketleri araştırmakla görevliydi. 16 Aralık'ta Belçika'da Andennde'de ölü bulunduğu bildirildi. Cesedine ise iş yerinden 140 km, evinden de 100 km uzakta arabasının içinde başından vurulmuş bir şekilde ulaşıldı. Yetkililer, incelemeleri sonucu bu ölümün sebebine intihar dedi ancak yakınları bu iddiayı kabul etmedi.

Suikast olabileceğini güçlendiren durum ise şu;

Chandelon normalde solak, ancak bulunduğunda silah sağ elindeydi. Kendi adına 3 kayıtlı silah var, fakat onlar değil de yanında başka bir silah olması suikast iddiasını epey güçlendirdi. Chandelon'un 3 kayıtlı silahından bir tanesi olmayan o silahı kayınpederinden çaldığı iddiası ortaya atıldı fakat hiç inandırıcı bulunmadı.

Eski FBI çevirmeni Edmons, Chandelon'un öldüğü durumda oğluna belgeler bıraktığını ve onları yayınlamasını istediğini belirtti. Belgelerin bu hafta polise gönderileceğini ifade etti.

"İNTİHAR DEĞİL, SUİKAST"

Edmons'un yaptığı açıklamaya göre ise , Chandelon'un elinde silah bulunmasının intihar ihtimalini çok zayıflattığını ortaya koyuyor. Normalde kişi silahla kendini vurarak intihar ederse kısa mesafeden ateş ettiği için silahın geri tepme şiddetiyle elinden düşmesi gerekiyor. Böylelikle durumun kuvvetle muhtemel suikast olduğu belirtiliyor.

SUİKAST HAFTASI!

Chandelon'un suikaste uğramasıyla beraber son 1 haftada suikast sonucu öldürülen üst düzey yetkili sayısı 3'e çıktı.

Pazartesi günü Ankara'da öldürülen Rus Büyükelçisi Karlov, yine aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petry Polshikov da suikaste uğramıştı.