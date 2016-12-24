Otobüs nehre düştü! 14 ölü 16 yaralı

Malezya'da Ulusal Haber Ajansı olan Bernama'nın yaptıpı habere göre, Johor Bahru Kuala Lumpur seferini seyreden bir otobüs, Pagod civarlarında nehre yuvarlandı.

Kaza sonucunda otobüste bulunan 30 kişiden 14'ü hayatını kaybetti. 16'sı ise ağır yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında otobüsün sürücüsü ve bir de bebek bulunuyor.

Yaralılar acil olarak Muar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve 8 tanesi Malezya, 6 tanesinin Singapur, 2 tanesinin de Myanmar vatandaşı olduğu tespit edildi.

Kazanın sebebi ise, aşırı hız.