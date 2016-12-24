 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Otobüs nehre düştü! 14 ölü 16 yaralı

Otobüs nehre düştü! 14 ölü 16 yaralı

Otobüs nehre düştü! 14 ölü 16 yaralı
24 Aralık 2016 Cumartesi 08:05:01

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Bir yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. Otobüsün nehre düşmesinin ardından 14 kişi hayatını kaybetti 16 kişi ise yaralandı.

Malezya'da Ulusal Haber Ajansı olan Bernama'nın yaptıpı habere göre, Johor Bahru Kuala Lumpur seferini seyreden bir otobüs, Pagod civarlarında nehre yuvarlandı.

Kaza sonucunda otobüste bulunan 30 kişiden 14'ü hayatını kaybetti. 16'sı ise ağır yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında otobüsün sürücüsü ve bir de bebek bulunuyor.

Yaralılar acil olarak Muar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve 8 tanesi Malezya, 6 tanesinin Singapur, 2 tanesinin de Myanmar vatandaşı olduğu tespit edildi.

Kazanın sebebi ise, aşırı hız.

 

 

feci kaza otobüs kazası çok sayıda ölü otobüs nehre düştü malezya
Haber Sitesi
Kategoriler