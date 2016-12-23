Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin İle Görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü.

KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikaste dair yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, “Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma hakkında Vladimir Putin’e bilgi verdi. Rus ve Türk güvenlik ve istihbarat kurumları arasında bu konudaki yakın koordinasyon kaydedildi” denildi.

HALEP KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Ayrıca iki liderinin Halep’te sona eren operasyonu da ele aldığı bildirildi.

Kremlin’in açıklamasında, “Görüşmeye Suriye sorunu ile devam edildi. Her iki taraf, Halep’teki operasyonun başarıyla tamamlanmasından duyulan memnuniyeti ifade etti. Böylece, Suriye'de ateşkesi öngören barış sürecine başlatmak için elverişli koşullar yaratıldı” ifadelerine yer verildi.