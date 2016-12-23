BM'den İsrail'e Flaş Çağrı! "Hemen Durdurun"

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar kabul edildi.

BM'DEN İSRAİL'E DUR KARARI

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'in ilk kez çekimser oy kullanılması ile kabul edildi.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan daha sonra yine Mısır'ın isteği üzerine ertelenen oylama, bu sefer karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylandı.

İsrail'in işgali altında bulunan Filistin topraklarında yasa dışı büyün yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.