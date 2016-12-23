ABD'den Türkiye İçin Flaş Yılbaşı Uyarısı!

ABD, yaklaşan yılbaşı öncesinde Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı.

ABD'DEN YILBAŞI UYARISI

Açıklamada, "Özellikle de Batılıların, turistlerin ve yabancıların sık gittiği restoran, ticari merkezler, ibadethane, ulaşım merkezlerinden mümkün olduğunca uzak durun" ifadesi kullanıldı.

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "aşırılıkçı grupların Türkiye çapında ABD vatandaşlarının yaşadığı veya ziyaret ettiği yerlerde saldırı düzenleme konusundaki saldırgan çabalarının sürdüğü" belirtildi,

"2016 yılının sonuna yaklaşırken, Amerikan vatandaşları Noel tatili ve yeni yıl kutlamaları için kalabalık yerlere giderken bu durumu göz önünde bulundurmalı" denildi.