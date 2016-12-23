Avrasya Tüneli'nden Geçen Araç Sayısı Belli Oldu!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Avrasya Tüneli'nden ilk gün için 23 bin 938 araç geçtiği söyledi.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ SAYILARI



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın cenaze törenine katılmak üzere geldiği Kars'tan Ankara'ya dönüşü öncesi Kars Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrasya Tüneli'nin açıldığı günden bu yana yapılan geçişler hakkında bilgi veren Arslan, "Dün saat 07.00-21.00 arası yani 14 saat boyuca Asya yakasından Avrupa yakasına 10 bin 938 araç geçti, Avrupa yakasından Asya yakasına ise 13 bin araç geçti, yani ilk günde toplam 23 bin 938 araç geçmiş oldu.

Bugün ise saat 18.00 itibarıyla Asya yakasından Avrupa'ya 8 bin 888 araç, Avrupa yakasından Asya yakasına ise 9 bin 808 araç olmak üzere 18 bin 696 araç geçti. Tünel, saat 21.00'a kadar açık oluğuna göre dünkü yaklaşık 24 bin mertebesini bulmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Tünelden geçiş ücreti hakkında bilgi veren Arslan, "Dün küçük araçlar 15 liradan, minibüsler 22,5 liradan geçti ve 31 Aralık'a kadar bu böyle devam edecek, bu da şehit ve gazi ailelerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın sürdürdüğü kampanyaya aktarılacak.

1 Ocak itibarıyla ise yeniden fiyatı belirleyeceğiz ve 1 yıl geçerli olacak. Daha önce de ifade etmiştim, şu andaki kuru baz aldığımızda 1 Ocak itibarıyla otomobiller 16 lira 50 kuruş, minibüsler ise 24 lira 75 kuruştan geçmiş olacaklar." şeklinde konuştu.