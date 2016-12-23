Avrasya Tüneli'nde Trafik Yoğunluğu!

Açılışının ardından yoğun ilgi gören Avrasya Tüneli'nde akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞİ

Avrupa ile Asya yakasını bağlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Avrasya Tüneli'ne olan yoğun ilgi nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Avrupa'dan Asya yakasına geçmek isteyen sürücüler Yenikapı yol ayrımından tünel yoluna girdi.

Her gün 07.00 - 21.00 saatlerinde hizmet vermekte olan Avrasya Tüneli içerisinde trafik tek şeritten sağlanırken, yoğun ilgi nedeniyle araçların uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.



İlk defa Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücüler, "Tüneli deneyeceğiz. Bakalım işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bu noktaya kadar hızlı geldim ama son 15 dakikadır burada bekliyorum" şeklinde konuştu.