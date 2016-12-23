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Bakandan Flaş Açıklama: "3 Askerimiz DEAŞ'ın Elinde"

Bakandan Flaş Açıklama: "3 Askerimiz DEAŞ'ın Elinde"
23 Aralık 2016 Cuma 19:43:22

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yapmış olduğu açıklamada, "Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yapmış olduğu açıklamada, "Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var." dedi.

BAKAN IŞIK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: "Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir.

Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz." açıklamasında bulundu.

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