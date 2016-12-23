Türk Federasyonu Önünde Bombalı Paket Alarmı!

Belçika'da bulunan Türk Federasyonu önüne bırakılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından robot kullanılarak patlatıldı.

BOMBALI PAKET ALARMI

Belçika Türk Federasyonu (BTF) binası önüne bırakılan bombalı paket, fünye ile imha edildi.

BTF Başkanı Ömer Zararsız'ın vermiş olduğu bilgiye göre, öğle saatlerinde federasyon binasının önüne içinde paket olan bir poşet bırakıldı. Bir federasyon üyesinin paketi fark etmesi üzerine hemen polise haber verildi.

Olay yerine bomba imha uzmanları gelerek şüpheli paketi robotla patlattı.

FÜNYE İLE PATLATILDI

BTK Başkanı Zararsız, paketin içinde patladığında yangına sebebiyet verecek bir düzenek bulunduğunun kendisine söylendiğini aktardı.

Belçika basınına göre, Brüksel Savcılığı Sözcüsü Denis Goeman de, paketin içindekinin patlayıcı olduğunu doğruladı.

Paketin içinde, bir gaz tüpü ve ateşleme sisteminden oluşan düzenek bulunduğu açıklandı.