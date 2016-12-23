Çin'den ABD ve Rusya'ya 'Nükleer' Mesaj!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua: "En büyük nükleer silah gücüne sahip ülkeler nükleer silahsızlanmaya liderlik etmeli"dedi.

ÇİN'DEN ÖNEMLİ MESAJ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, dünyanın en büyük nükleer silah gücüne sahip ülkelerin nükleer silahsızlanma çalışmalarına liderlik etmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Hua, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkelerinin nükleer silahlanmasını artırmaları yönündeki açıklamalarına ilişkin, Pekin yönetiminin nükleer silahların tamamen yasaklanmasını savunduğunun altını çizdi.

NÜKLEER SİLAHSIZLANMA ÇALIŞMALARI

Dünyanın en büyük nükleer silah kapasitesine sahip ülkelerin özel bir sorumluluk alarak söz konusu alanda silahsızlanma için başı çekmeleri gerektiğini söyleyen Hua, böylelikle nükleer silahların tamamen yasaklanması için gereken tüm şartların oluşacağını belirtti.

Hua, Trump’ın nükleer silahlanma konusunda izleyeceği politikayı yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya, nükleer silahlar konusunda kendine gelene kadar ABD nükleer kapasitesini genişletmeli ve güçlendirmeli.” mesajını paylaşmıştı.