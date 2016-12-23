Libya Uçağını Kaçıran Korsanlar Teslim Oldu!

Libya'dan Malta'ya gitmekte olan yolcu uçağını kaçıran 2 hava korsanı teslim oldu.

KORSANLAR TESLİM OLDU

Sebha'dan Trablus'a sefer düzenleyen Afriqiyah Havayollarına ait yolcu uçağı kaçırılarak Malta'ya iniş gerçekleştirmişti.

İçinde biri bebek 111 yolcu (82 erkek, 28 kadın), 7 mürettebat bulunan uçak, elinde el bombası olduğu iddia edilen hava korsanları tarafından Uluslararası Malta Havaalanı'na indirildi.

111 yolcu ve 7 mürettebatı bulunan ve Malta'ya indirilen uçakta ilk olarak kadın ve çocuklardan oluşan 25 kişi serbest bırakıldı.

Ardından ikinci bir grup ile 44 kişinin serbest bırakılması sonucu serbest bırakılanların sayısı 109'a yükseldi.

Yolcu uçağını kaçıran 2 hava korsanı teslim olurken, korsanların iltica talebinde bulunduğu bildirildi.