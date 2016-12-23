Meteoroloji'den 'Kuvvetli Kar Yağışı' Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yazılı açıklamada, Doğu Anadolu'nun yarın sabah saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

Yağışların yarın öğle saatlerinden başlayarak Kars ve Erzurum'un güney ilçelerinde, Ağrı çevresinde ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli şekilde olacağı anlatılan açıklamada, kuvvetli kar yağışının pazar günü de aralıklı olarak devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, kar yağışı ve tipi şeklindeki olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.