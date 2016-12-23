Merkel'den Saldırı Sonrası Flaş Karar!

Almanya'nın Başkenti Berlin'de yaşanan terör saldırısı sonrasında Almanya radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

ALMANYA'DA TERÖR ÖNLEMLERİ

Berlin'de Noel pazarlarından birinde düzenlenen ve ülkeyi sarsan terör eyleminin ardından, Almanya radikal güvenlik önlemleri almaya hazırlanıyor.

Terör saldırısının Tunuslu failinin İtalya'da öldürülmesinin ardından durum değerlendirmesi yapan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, güvenlik tedbirlerinin hızlı bir şekilde arttırılacağını söyledi.

SINIRDIŞI KARARI



Berlin'de düzenlenen saldırının soru işaretlerini daha da arttırdığını söyleyen Merkel, birçok Tunus vatandaşının Almanya'dan sınırdışı edileceğini söyledi.



Merkel, "Almanya'da kalma hakkı bulunmayan Tunusluların tamamını sınırdışı edeceğiz. Tunus Başbakanı ile yaptığım görüşmede, geri göndereceğimiz insan sayısının artacağını ve sınırdışı süreçlerinin hızlanması gerektiğini ilettim." açıklamasında bulundu.