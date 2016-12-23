Çevik Kuvvet Minibüsü TIR İle Çarpıştı: 11 Polis Yaralı!

Kırıkkale'de Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polisleri taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı kazada 11 polis yaralandı.

POLİS MİNİBÜSÜ TIR İLE ÇARPIŞTI

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini taşıyan 39 AA 0041 plakalı minibüs, il merkezine 6 kilometre mesafede bulunan Kavaklı Beldesi yakınlarında kavşakta dönüş yapmak isteyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 YN 092 plakalı TIR'a yandan çarptı.

Meydana gelen kazada, minibüste bulunan aralarında Şube Müdürü'nün de bulunduğu 11 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

11 POLİS YARALI

Kırklareli Valisi Esengül Civelek ile İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, hastaneye giderek yaralı polis memurları hakkında bilgi aldı.

Kazada yaralanan polislerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.