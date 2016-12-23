Milli Savunma Bakanlığı'ndan Flaş Açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ikmal faaliyetlerinin aksatıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

FIRAT KALKANI AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında Fırat Kalkanı Harekatı'nda ikmal faaliyetlerine ilişkin asılsız haberler yer almaktadır.

Fırat Kalkanı Harekâtının başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren lojistik fonksiyon sahalarına giren tüm konularda birliklerin muharebe müessiriyetini en üst seviyede tutacak şekilde faaliyetler sürdürülmektedir.



Sınır ötesinde üs bölgelerinin açılması ile beraber personelin ibatesinin en iyi şekilde sağlanabilmesi maksadıyla ilgili Mülki İdare Amirlikleri de görevlendirilmiştir.

"BASINDA ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR"



Sonuç olarak; harekât bölgesinin tüm istekleri, TSK adına ikmal faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan Milli Savunma Bakanlığı ve K.K.K.lığınca mevcut ikmal/tedarik sistemi içerisinde eksiksiz olarak karşılanmaktadır.

Kahraman askerlerimiz Vatan ve Millet savunması uğrunda canlarını hiçe sayarak büyük bir öz veriyle mücadelelerini sürdürmektedirler.

Aziz Milletimiz, ordusunun yanındadır. Türkiye, 'tek yürek' Fırat Kalkanı Harekatını desteklemektedir.



Aziz Milletimiz ve Devletimizin desteğiyle Fırat Kalkanı Harekatımız planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir."denildi.