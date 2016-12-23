Ağır yaralı sayısı 203'e ulaştı!

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kontrolü ele geçirdiği Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasındaki ağır yaralı 203 sivil Hatay'a getirildi.
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e sevk edilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye getirilmesi sürüyor.
Tahliyelerin başlaması sonrası Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekleyen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 203'ü buldu. Türkiye'ye sevk edilen yaralıların 83'nün çocuk olduğu ifade edildi.
Yaralılardan 36'sının vücutlarında farklı derecelerde yanık bulunduğu kaydedildi.