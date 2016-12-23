Gemi kurtarıldı!

İstanbul Boğazı'ndan geçtiği esnada Yeniköy yakınlarında önceki gün karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi, yoğun çalışmalar neticesinde 3 gün sonra kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'ndan kuzey-güney yönlü geçişi esnasında 21 Aralık'ta Yeniköy yakınlarında karaya oturan 188 metre boyunda 47 bin 500 groston ağırlığındaki Panama bayraklı "Star Harmony" isimli yük gemisinin kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı.

Çalışmalar sonrası kurtarılan gemi, bulunduğu yerden çekilerek İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı römorkörler eşliğinde Ahırkapı iskelesine sevk edildi.

Öte yandan, bugün gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları esnasında İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişlerinde herhangi bir aksaklık olmadı.

Olayın geçmişi

İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony"isimli yük gemisi, 21 Aralık Çarşamba günü Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemişti. Dün başlatılan kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde ara verilmişti.