"3 kuruşluk" dava sonuçlandı!

Güzel oyuncu Müjde Uzman’a bir televizyon programında sorulan, “Mesleğiniz nedir?” sorusuna fısıldayarak, “O…luk” diyerek fısıldayan Radyocu Ceyhun Yılmaz, Uzman’ın açtığı 3 kuruşluk tazminat davasını kaybetti.
Radyocu Ceyhun Yılmaz ve Oyuncu Müjde Uzman geçtiğimiz sene bir televizyon programına konuk olmuştu. Uzman’a Sunucu Mesut Yar tarafından sorulan “Mesleğiniz nedir” sorusuna “O…luk” diyerek fısıldayan Ceyhun Yılmaz'ın bu görüntüsü ekranlara yansımıştı. Program sonrası Müjde Uzman, Yılmaz’a 3 kuruşluk tazminat davası açmıştı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme kararını verdi. Tarafların gitmediği davada mahkeme, Ceyhun Yılmaz'ın Müjde Uzman'a 3 kuruş tazminat ödemesine hükmetti. Yılmaz'ın kendinde böyle bir hak görerek karara itiraz edeceği öğrenildi.