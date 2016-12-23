Teröristleri ihbar etme programı! (Tıkla-İndir)

Facebook, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya araçları, teröristlerin yaptığı eylemlerle beraber 'kargaşa ortamı' oluşturmak için teröre destek veren kullanıcılar tarafından sıkça kullanılmaya başladı. Buna önlem olarak Emniyet Müdürlüğü tarafından akıllı telefonlara göre bir uygulama yapıldı.
Özellikle sosyal medya üzerinden teröre destek verenleri, terör örgütlerini övenleri nasıl ihbar edebiliriz? Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarı nasıl yapabiliriz?
Emniyet Genel Müdürlüğü gelişen teknolojiye ayak uydurdu. Hem telefonlardan hem de internet üzerinden ihbar yapabileceğiniz 'Online İhbar Hattı' uygulaması hizmete koyuldu. Android telefonlarda 'EGM', bilgisayarlardan ihbarlar için "155 Polis İmdat Online İhbar Uygulaması" aracılığıyla artık vatandaşlar ihbarlarını, hem akıllı telefonlarından hem de bilgisayarlarından yapabilecekler.
BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN DE İHBARDA BULUNABİLİRSİNİZ
Bilgisayarınız üzerinden ihbarda bulunmak için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasına giriş yapmanız lazım.
'' egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx '' adresinden erişilebilen 'Online İhbar Hattı Uygulaması'nı kullanarak ihbarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
İhbar yapacak olan bireyler, kimliklerini vermeden İl/İlçe, İhbar Konusu, Olay Yeri ve olay açıklaması bölümlerini doldurarak ihbarda bulunabilirler. Eğer ihbarda bulunacak kişi kendisine geri dönüş yapılmasını istiyorsa telefon numarası ve e-mail adresini verebilir. Bunun yanı sıra ihbar için fotoğraf ya da belge eklemesi de yapılabiliyor. Bütün bilgiler tamamlandıktan sonra doğrulama kodu ile giriş yapılıp 'Gönder' butonuna basılması yeterli oluyor.
İhbar yapacak kişilerin şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor;
Sosyal medya üzerinden teröre destek veren, terör örgütlerini öven şahısları ihbar ederken, onların paylaşımlarının linklerini kaydedip ihbar metnine eklemeyi unutmayın. Eğer söz konusu paylaşımın silinme gibi bir durumu, olasılığı var ise paylaşımın ekran görüntüsü de alınabilir.
EGM UYGULAMASI ÜZERİNDEN BİRÇOK İŞLEM YAPMAK MÜMKÜN
EGM Android uygulamasıyla beraber kullanıcılar akıllı telefonlarından otopark sorgulama, çevrimiçi ihbar, en yakın polis merkezi öğrenme, insan hakları ihlali başvuru formu, EGM sınav sonuçları gibi birçok işlemi yapabilecek.
Bilindiği üzere herkesin bir hikayesi vardır. Ancak konu aşk olunca durum başka bir hal alıyor. Akıllara 2 soru geliyor; Filmlerdeki ilginç tanışma hikayeleri gerçek hayattan mı esinleniyor? Yoksa gerçek hayatta insanlar, filmlerdeki gibi tanışma hikayelerine şahit olamıyorlar mı?
Bu soruların cevabını Celal ve Gözde çiftinin tanışma hikayesi veriyor.
Çiftin tanışma hikayesi bir Üsküdar akşamında başlıyor. Tamamen uzak ilçelerde olan, aralarında hiçbir bağ olmayan, herhangi bir aracı olmaksızın tanışan çiftin hikayelerini ilk ağızdan sizlere aktarıyoruz.
25 yaşındaki Celal Sevim’e hayatında başına ilk defa böylesine bir şeyin nasıl geldiğini sorduk ve bizlere şöyle aktardı:
“ 30 Ağustos günüydü, günün erken saatlerinde ablam beni aradı ve gezmek istediğini, Üsküdar’a gitmek istediğini söyledi. Fakat başka planlarım olduğunu söyleyerek isteğini reddettim. Akşam oldu ve planlarım iptal oldu, aklıma ablamın isteği geldi ve onu arayıp hazırlanmasını söyledim. Saat 7 civarlarında Üsküdar’a gittik. Ablam fotoğraf hastasıdır, sürekli onun fotoğraflarını çekmekle meşguldüm. Üsküdar’da sahil kenarında fotoğraf çekerken, bankta oturan anne-kız bizi izliyordu. Sonrasında fotoğraf çekmekten sıkıldığımı söyledim ve bıraktım. Ablam, bankta oturan anne kızın yanına gidip oturdu, sigara için çakmak istedi. Ardından hemen muhabbete daldı, ben iyice sinirlenmiştim, yanlarına dahi gidip oturmadım uzaklarında durdum. Ancak...