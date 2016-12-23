Teröristleri ihbar etme programı! (Tıkla-İndir)

Facebook, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya araçları, teröristlerin yaptığı eylemlerle beraber 'kargaşa ortamı' oluşturmak için teröre destek veren kullanıcılar tarafından sıkça kullanılmaya başladı. Buna önlem olarak Emniyet Müdürlüğü tarafından akıllı telefonlara göre bir uygulama yapıldı.

Özellikle sosyal medya üzerinden teröre destek verenleri, terör örgütlerini övenleri nasıl ihbar edebiliriz? Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarı nasıl yapabiliriz?

Emniyet Genel Müdürlüğü gelişen teknolojiye ayak uydurdu. Hem telefonlardan hem de internet üzerinden ihbar yapabileceğiniz 'Online İhbar Hattı' uygulaması hizmete koyuldu. Android telefonlarda 'EGM', bilgisayarlardan ihbarlar için "155 Polis İmdat Online İhbar Uygulaması" aracılığıyla artık vatandaşlar ihbarlarını, hem akıllı telefonlarından hem de bilgisayarlarından yapabilecekler.

ANDROİD UYGULAMA İÇİN TIKLA!

İPHONE İOS İÇİN TIKLA!

BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN DE İHBARDA BULUNABİLİRSİNİZ

Bilgisayarınız üzerinden ihbarda bulunmak için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasına giriş yapmanız lazım.

'' egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx '' adresinden erişilebilen 'Online İhbar Hattı Uygulaması'nı kullanarak ihbarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İhbar yapacak olan bireyler, kimliklerini vermeden İl/İlçe, İhbar Konusu, Olay Yeri ve olay açıklaması bölümlerini doldurarak ihbarda bulunabilirler. Eğer ihbarda bulunacak kişi kendisine geri dönüş yapılmasını istiyorsa telefon numarası ve e-mail adresini verebilir. Bunun yanı sıra ihbar için fotoğraf ya da belge eklemesi de yapılabiliyor. Bütün bilgiler tamamlandıktan sonra doğrulama kodu ile giriş yapılıp 'Gönder' butonuna basılması yeterli oluyor.

İhbar yapacak kişilerin şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor;

Sosyal medya üzerinden teröre destek veren, terör örgütlerini öven şahısları ihbar ederken, onların paylaşımlarının linklerini kaydedip ihbar metnine eklemeyi unutmayın. Eğer söz konusu paylaşımın silinme gibi bir durumu, olasılığı var ise paylaşımın ekran görüntüsü de alınabilir.

EGM UYGULAMASI ÜZERİNDEN BİRÇOK İŞLEM YAPMAK MÜMKÜN

EGM Android uygulamasıyla beraber kullanıcılar akıllı telefonlarından otopark sorgulama, çevrimiçi ihbar, en yakın polis merkezi öğrenme, insan hakları ihlali başvuru formu, EGM sınav sonuçları gibi birçok işlemi yapabilecek.