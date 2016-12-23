Soba Yine Can Aldı

Feci olay, Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi 3046'ncı Sokak'ta bir evde oldu.

Öğrenilen bilgiler göre, 3 kardeşin işe gitmemesinden şüphelenen komşuları polise haber veridi.

Eve gelen polis ekiplerinin kapıyı kırmasıyla korkunç manzara ile karşılaştı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hüseyin (42) ve Sabri (40) Yılbaşı kardeşlerin öldüğü belirlenirken, 34 yaşındaki Mustafa Yılbaşı da ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cenazeler ise, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayı anlatan mahalle sakinleri, "Annesi telefon etmiş, Kartal'da kızındaymış. Onun için komşuya telefon etmiş, gelip camı kırmışlar. İkisi ölmüş, diğerini hastaneye kaldırmışlar. Kömür zehirlenmesi. Soba yakıyorlar" dedi.

Emniyet görevlileri evin çevresinde güvenlik şeridi çekti.