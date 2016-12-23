Putin'den flaş Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı neticesinde öldürülmesine ilişkin, "Ankara büyükelçimizin öldürülmesini Rusya'ya ve Rus-Türk ilişkilerine yönelik bir suikast girişimi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Putin, geçen yıl kasım ayında uçak hadisesinde, iki ülke ilişkilerine zarar vermek isteyen kişilerce Rus uçağının düşürüldüğü yönündeki teze şüpheyle yaklaştığının altını çizerek, “Fakat şimdi büyükelçinin bir polis tarafından öldürülmesinden sonra fikrimi değiştirmeye başladım. Türkiye'de adalet ve güvenlik güçlerine sızılması oldukça derin bir konu. Kimseyi bir şeyle suçlamak istemem ama bunun yaşandığını görüyoruz. Bu, Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesine engel olmayacak. Biz Türkiye-Rusya ilişkilerinin anlamını ve öneminin farkındayız ve geliştirmek için çalışacağız. İlişkilerimizin normalleşmesinin ardından son yılda orta yol bulmaya başladık. Bunun gelecekte de devam etmesini umut ediyorum." dedi.

"Tahliyeler modern dünyanın en büyük insani faaliyeti"

Halep’ten sivillerin tahliyesine ilişkin bir soruyu yanıylayan Putin, "Halep konusunda Türkiye yönetimi, Türkiye Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı ve İran yönetimi, elbette bizim de aktif katılımımız olmadan sonuç alınamazdı.” şeklinde konuştu.

Putin, Halep'teki sorunun çözümünde bu üçlü formatın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Halep'ten yüz binden fazla kişi tahliye edildi. Bugün için bu modern dünyanın en büyük uluslararası insani faaliyeti.” ifadelerini kullandı.

Bu üçlü formatın gerekli olduğunu ve geliştirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Putin, bu hususta ABD ve diğer bölge ülkeleri ile de birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Putin, “Halep'ten sonraki adım tüm Suriye'yi kapsayacak ateşkes ve sonrasında siyasi çözüm müzakerelerine başlanması olmalı. Görüşmeler Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenebilir. Bu görüşmeye Türkiye hazır, İran hazır, Esed hazır, Nazarbayev görüşme ortamını hazırlama hususunda hazır.” dedi.