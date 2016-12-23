Filmlere Konu Olacak Tanışma Hikayesi!

Bilindiği üzere herkesin bir hikayesi vardır. Ancak konu aşk olunca durum başka bir hal alıyor. Akıllara 2 soru geliyor; Filmlerdeki ilginç tanışma hikayeleri gerçek hayattan mı esinleniyor? Yoksa gerçek hayatta insanlar, filmlerdeki gibi tanışma hikayelerine şahit olamıyorlar mı?

Bu soruların cevabını Celal ve Gözde çiftinin tanışma hikayesi veriyor.

Çiftin tanışma hikayesi bir Üsküdar akşamında başlıyor. Tamamen uzak ilçelerde olan, aralarında hiçbir bağ olmayan, herhangi bir aracı olmaksızın tanışan çiftin hikayelerini ilk ağızdan sizlere aktarıyoruz.

25 yaşındaki Celal Sevim’e hayatında başına ilk defa böylesine bir şeyin nasıl geldiğini sorduk ve bizlere şöyle aktardı:

“ 30 Ağustos günüydü, günün erken saatlerinde ablam beni aradı ve gezmek istediğini, Üsküdar’a gitmek istediğini söyledi. Fakat başka planlarım olduğunu söyleyerek isteğini reddettim. Akşam oldu ve planlarım iptal oldu, aklıma ablamın isteği geldi ve onu arayıp hazırlanmasını söyledim. Saat 7 civarlarında Üsküdar’a gittik. Ablam fotoğraf hastasıdır, sürekli onun fotoğraflarını çekmekle meşguldüm. Üsküdar’da sahil kenarında fotoğraf çekerken, bankta oturan anne-kız bizi izliyordu. Sonrasında fotoğraf çekmekten sıkıldığımı söyledim ve bıraktım. Ablam, bankta oturan anne kızın yanına gidip oturdu, sigara için çakmak istedi. Ardından hemen muhabbete daldı, ben iyice sinirlenmiştim, yanlarına dahi gidip oturmadım uzaklarında durdum. Ancak ablam kalkmayınca mecburen yanına gittim ve oturdum. Muhabbeti epey ilerletmişlerdi, hatta o kadar ilerlemiş ki, Facebook’ta birbirlerinin arkadaşı olmuşlar. Yaklaşık 1 saat beraber muhabbet ettikten sonra anne ve kız yanımızdan ayrıldı. Çok geçmeden Facebook’ta bana da arkadaşlık isteği geldi. ‘Gözde C. sizi arkadaş olarak ekledi. ’"

Konuşmasına devam eden Celal Sevim;

“ İsteğini kabul ettim. Garip bir hoşlantı duydum ona karşı. Ablama neler konuştuklarını sordum. Meğer beni izlerlerken ablamla evli sanmışlar ve yeğenlerimi çocuklarım sanmışlar. Her neyse, sadece tek porsiyonluk bir muhabbet olarak nitelendirip geçiştirmiştim. Bir daha nereden görecektim ki? Aradan birkaç gün geçti ve Facebook üzerinden paylaşımlarımı beğenince dikkatimi çekti. Yazdım ona ve muhabbete başladık, telefon numaralarımızı aldık ve ben de onu tanıma isteği doğdu. Aklıma ve kalbime yatmıştı, onda bir sıcaklık hissetmi��tim. Nereden bilebilirdim ki evleneceğim insanın o olacağını. 2-3 hafta geçtikten sonra ona buluşma teklif ettim, buluştuğumuz yer ise ilk tanıştığımız yer Üsküdar’dı. Üsküdar’ın benim için anlam ve önemi giderek büyüyordu. Beni gördüğünde heyecandan sesi titriyordu, bir şeyler içmeye gittik ve birbirimizi daha iyi tanımaya yönelik sorularla muhabbete başladık. İlk gün çok güzel geçti, sanırım evleneceğim kişiyi buldum dedim. Öncesinde, evliliği hiç düşünmeyen bir insan olarak bunları yaşadığıma inanamıyordum. Buluşmamızdan 2 hafta sonra ailesiyle tanıştım, ardından aileler tanıştı ve söz kestik. Sonrasında nişanımız oldu ve şuan evlilik arefesindeyiz. Allah’ın kaderine bir kez daha şahit oldum ve hayran kaldım. Hiç olmadık ve düşünmedik bir durumda böylesine gelişmelerin olması, anlattığım insanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Birlikte bizim için çok özel bir yer olan Üsküdar’a sık sık gidiyoruz, sanırım bu tarz bir aşk hikayesi nadir insanların başına geliyordur. Galiba bu hikayeyi ablama borçluyum. Onların oturduğu banka gidip oturmasaydı bunları yaşayamayacaktım. Şuan tek hayalim onunla evlenmek ve çocuğumun annesi olduğunu görmek .”

Evet değerli okuyucular, bizler de sizler gibi bu ilginç tanışma hikayesini şaşkınlıkla okuduk. Darısı isteyenlerin başına diyoruz ve ‘ En Son Güncel Haber’ ailesi olarak yolunuz açık olsun diyoruz.