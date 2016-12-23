Antalya'da PKK'lılar için karar verildi!

Antalya'da gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sının tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK/KCK için eylem ve faaliyetlerde bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 12 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda M.A, F.Y, N.A, F.A, M.F, R.B. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri son eren 6 zanlı adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı. Zanlı H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK mensubu veya destekçisi olduklarını belli edecek şekilde, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgütte silahlı faaliyet gösteren veya etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarını, yaptıkları eylemlerin görüntülerini paylaştıkları tespit edildi.

Zanlıların, PKK/KCK'nın eylem ve talimatları doğrultusunda güvenlik güçlerine yönelik taşlı, molotofkokteylli, el yapımı bombalı ve havai fişekli eylem gerçekleştirdikleri belirlendi.