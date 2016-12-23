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İddialı Kadrosu İle Online Dizi Geliyor

İddialı Kadrosu İle Online Dizi Geliyor
23 Aralık 2016 Cuma 14:09:36

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İnternet televizyonu ünlü isimlerin rol aldığı “Masum” adlı dizisiyle sektöre yeni bir yeni bir boyut getiriyor.

İnternet televizyonu Türkiye'ye yeni bir soluk getirdi.

Sağlam kadrosu ile yeni bir  dizi başlıyor. Dizi, çekilen ilk yerli online dizi olarak seyirci ile buluşacak.

 Çalışmalarına geçtiğimiz haziran ayında başlanan “Masum”, ocak ayında yayınlanmaya başlayacak.

“Türkiye’nin ilk reklamsız dizisi” unvanına da sahip olacak dizi, aynı zamanda bu alanda  sektöre öncülük yapacak.

YILDIZLARLA DOLU KADRO

Her biri 60 dakikalık 8 bölümden oluşacak “Masum”, sağlam  bir kadroya sahip.

Sıradan görünen bir ailenin çevresinde gelişen sıra dışı bir hikâyeyi konu alacak dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan var. Berkun Oya’nın kendi tiyatro oyunu “Bayrak”tan uyarlayıp aynı zamanda proje tasarımı ve senaristliğini üstlendiği dizinin yapımcısı ise D Productions. Polisiye ve dramayı harmanlayan “Masum”un yönetmen koltuğunda da Altın Portakal ödüllü Seren Yüce oturuyor.

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