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İşte 118 yolculu kaçırılan uçaktan ilk görüntüler!

İşte 118 yolculu kaçırılan uçaktan ilk görüntüler!
23 Aralık 2016 Cuma 14:01:08

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İçinde 118 yolcunun bulunduğu Libya uçağı kaçırıldı, Malta'ya indirilen uçaktan ilk görüntüler geldi.

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan yolcu uçağı kaçırıldı.  iki saldırgan tarafından kaçırılan uçak, Sebha kentinden Trablus'a gidiyordu. Uçak Malta'ya iniş yaptı. Uçağı kaçıran saldırganlar uçağı patlatmakla tehdit ediyorlar. 

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya iç uçuşunda kaçırılma olayı olduğuna dair bilgi aldığını ve uçağın Malta'ya indirildiğini yazdı.

Korsanların talepleri  ise henüz bilinmiyor. 

Muscat, güvenlik güçlerinin operasyon için hazırda beklediğini belirtti.

İşte uçaktan ilk görüntüler:

 

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