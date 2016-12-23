İşte 118 yolculu kaçırılan uçaktan ilk görüntüler!

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan yolcu uçağı kaçırıldı. iki saldırgan tarafından kaçırılan uçak, Sebha kentinden Trablus'a gidiyordu. Uçak Malta'ya iniş yaptı. Uçağı kaçıran saldırganlar uçağı patlatmakla tehdit ediyorlar.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya iç uçuşunda kaçırılma olayı olduğuna dair bilgi aldığını ve uçağın Malta'ya indirildiğini yazdı.

Korsanların talepleri ise henüz bilinmiyor.

Muscat, güvenlik güçlerinin operasyon için hazırda beklediğini belirtti.