Şimdi de FETÖ dolandırıcılığı!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşlı bir kadını telefonla arayıp telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, banka hesabının FETÖ üyeleri tarafından ele geçirildiğini söyleyerek 73 yaşındaki kadını 90 bin lirasını dolandırdı.

Şüpheli, Kültür Mahallesi'nde yaşayan N.Ö'yü telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtarak, kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından kullanıldığını, hesabından örgüte para gönderildiğini, konuya ilişkin operasyon düzenlediklerini, karşılaştırma için paraları kendisine vermesi gerektiğini dile getirdi.

Bu yalanlar üzerine paniğe kapılan N.Ö, banka hesabındaki 90 bin lirayı çekerek, zanlının yönlendirmesiyle aynı mahalledeki fırının önüne bıraktı.

Aradan biraz zaman geçtikten sonra dolandırıldığını anlayan N.Ö. durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyerek, parayı alan kişinin kimliğini belirledi.

İstanbul'dan Bursa'ya turist getiren ve turistlere rehberlik yaptığı öğrenilen Rami Y. (35) ile bu kişiden paraları alan Halil D. (31) ve Serdal Ç'yi (35) İstanbul'da polis ekiplerince yakalandı.

Ayrıca, dolandırıcının, yaşlı kadının fırının önüne bıraktığı parayı alma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.