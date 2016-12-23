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Yeni Bir Sosyal Ağ Prisma

Yeni Bir Sosyal Ağ Prisma
23 Aralık 2016 Cuma 13:12:40

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Sosyal medya çılgını devam ediyor, günlük yaşamın bir parçası haline gelen sosyal medyada vakit geçirme alışkanlığına bir yeni uygulama daha dahil oldu. Prisma adı ile bilenen fotoğraf uygulaması artık yeni paylaşım adresi olacak.

2016 yılının en fazla beğeni alan fotoğraf uygulaması Prisma'da büyük değişim yaşandı.

Fotoğrafları bir sanat eserine dönüştüren olduğundan çok daha farklı gösteren  uygulama şimdi sosyal medya platformuna dönüşümünün heyecanını yaşıyor.

Prisma özellikle  yaz aylarında bir çok kullanıcı tarafından büyük ilgi görmüştü, kısa sürede popülerleşmeyi başardı. 

Başlangıçta sadece fotoğraflara görsel düzenleme ile başlayan uygulama daha sonra videolarda ve canlı yayınlarda da kullanılmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde de Google Play Store ve AppStore tarafından yılın uygulaması seçildi.

Prisma’yı artık bir uygulama değil, sosyal mecra olarak anmaya başlayacağız.

Çünkü yapılan son güncelleme ile birlikte uygulamaya profil ve haber akışı bölümleri eklendi.Bundan sonra Prisma’yı sadece fotoğraf ve videoları dönüştürmek için değil, onları paylaşmak için de kullanabileceğiz.

Tıpkı Twitter ve Instagram’da olduğu gibi diğer profilleri takip etmek de mümkün olacak.

Diğer sosyal platformlara ek olarak yakınımızda konumlanan ve yeni fotoğraf ekleyen insanları da görebileceğiz.

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