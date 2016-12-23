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FETÖ'den açığa alınmıştı, karar verildi!

FETÖ'den açığa alınmıştı, karar verildi!
23 Aralık 2016 Cuma 13:07:08

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O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselen, bir süre önce FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Osman Vahit Özdal için karar verildi.

Eskişehirli Osman Vahit Özdal, O Ses Türkiye yarışmasına katılarak adından sıkça söz ettirmeye başlamış ve yarı finale kadar yükselmişti.

Özdal, Eskişehit Valiliğinde memur olarak görev yapıyordu, hakkında FETÖ soruşturması açıldı ve soruşturma kapsamında açığa alındı. Yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

Osman Vahit Özdal'ın soruşturması tamamlandı, sonuç olarak görevine iade kararı alındı. Verilen karar sonrasında O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselen Osman Vahit Özdal memurluk görevine geri döndü.

 

 

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