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FETÖ'den açığa alınmıştı, karar verildi!

FETÖ'den açığa alınmıştı, karar verildi!

23 Aralık 2016 Cuma 13:07:08 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :