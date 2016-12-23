118 Kişiyi Taşıyan Uçak Kaçırıldı! Patlatmakla Tehdit Ediyorlar!

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan yolcu uçağı kaçırıldı. iki saldırgan tarafından kaçırılan uçak, Sebha kentinden Trablus'a gidiyordu. Uçak Malta'ya iniş yaptı. Uçağı kaçıran saldırganlar uçağı patlatmakla tehdit ediyorlar.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya iç uçuşunda kaçırılma olayı olduğuna dair bilgi aldığını ve uçağın Malta'ya indirildiğini yazdı.

Korsanların talepleri ise henüz bilinmiyor.

Muscat, güvenlik güçlerinin operasyon için hazırda beklediğini belirtti.

MALTA BAŞBAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Libya’nın Afriqiyah Havayollarına ait yolcu uçağının Malta’ya iniş yaptığını, güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirtti.

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştirirken içindeki 118 yolcuyla Malta’ya kaçırılan uçağına ilişkin Malta Başbakanı Muscat bir açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi twitter’dan konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Muscat, "Kaçırılma ihtimaliyle Malta’ya yönlendirilen Libya iç hat uçuşu hakkında bilgilendirildim. Güvenlik ve acil durum ekiplerimiz teyakkuzda" diye yazdı.

Detaylar birazdan...