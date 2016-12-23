'Türk askeri olmasaydı oğlum ölmüştü'

Suriye'de ki iç savaşta El-Bab ilçesinde 6 yıl boyuca sürekli yer değiştiren Recep ailesi, son olarak geldikleri Cennip köyünde bir eve yerleşti.

Mobilyacılık yaparak ailenin geçimini sağlayan baba , maddi imkansızlıklar dolayısıyla ülkelerini terk edemedi aile, kaldıkları köyde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DEAŞ arasında çıkan çatışmalarda iki taraf arasında kaldı.

Terör örgütü DEAŞ militanları ateşlediği mermiler, 9 yaşındaki Ali Recep'in vücuduna saplandı.

Çok fazla kan kaybeden oğulları için Türk askerinden yardım isteyen aile, ateş hattının içinde kendilerine şefkat elini uzatan askerler vesilesi ile kurtuldu.

Türk askerlerinin dünyaya örnek olacak insani yanı ile sınıra getirilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından yeniden yaşama tutundu.

Baba Yasir Recep, "Çok şükür çocuğum şimdi Kilis Devlet Hastanesinde ve tedavisi çok iyi bir şekilde yapılıyor. O gün Türk askeri bize yardımcı olmasaydı, Allah göstermesin çocuğum ölecekti. Allah Türkiye'den razı olsun ve bu Türk askerini her türlü beladan korusun. Burada bizden hiçbir karşılık beklenmeden ilgileniyorlar, bizleri kardeşleri olarak görüyorlar."

DURUMU DAHA İYİYE GİDİYOR

Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Tuşat da Suriyeli Recep'in hastaneye getirildiğinde aşırı kan kaybı olması işleri çok zorlaştırdı durumu daha kötüye gidiyordu gereken ilk yardımdan sonra yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Küçük çocuğun yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

Karnına kurşun isabet eden Recep'in bağırsaklarının bir kısmının alındığını, diğer organlarında çok fazla yaralanma olmadığını söylenen doktor Tuşat, şöyle konuştu:

"En kısa zamanda değerlendirmesini yapıp hemen ameliyata aldık. Şu anda genel durumu iyi. İnşallah iyi gideceğini umut ediyoruz."