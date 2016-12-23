 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • 'Türk askeri olmasaydı oğlum ölmüştü'

'Türk askeri olmasaydı oğlum ölmüştü'

'Türk askeri olmasaydı oğlum ölmüştü'
23 Aralık 2016 Cuma 12:22:26

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

El-Bab ilçesindeki evlerinde otururken terör örgütü DEAŞ'ın mermisiyle yaralanan 9 yaşındaki Suriyeli Ali Recep, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede bulunan Türk askerlerinin yardımı sayesinde hayatta kaldı.

Suriye'de ki  iç savaşta  El-Bab ilçesinde 6 yıl boyuca sürekli yer değiştiren Recep ailesi, son olarak geldikleri Cennip köyünde bir eve yerleşti.

Mobilyacılık yaparak ailenin geçimini sağlayan baba , maddi imkansızlıklar dolayısıyla ülkelerini terk edemedi  aile, kaldıkları köyde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DEAŞ arasında çıkan çatışmalarda iki taraf arasında kaldı. 

Terör örgütü DEAŞ militanları  ateşlediği mermiler, 9 yaşındaki Ali Recep'in vücuduna saplandı.

Çok fazla kan kaybeden  oğulları için Türk askerinden yardım isteyen aile, ateş hattının  içinde  kendilerine şefkat elini uzatan askerler vesilesi ile  kurtuldu.

 Türk askerlerinin dünyaya örnek olacak insani yanı ile  sınıra getirilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından yeniden yaşama tutundu.

Baba Yasir Recep, "Çok şükür çocuğum şimdi Kilis Devlet Hastanesinde ve tedavisi çok iyi bir şekilde yapılıyor. O gün Türk askeri bize yardımcı olmasaydı, Allah göstermesin çocuğum ölecekti. Allah Türkiye'den razı olsun ve bu Türk askerini her türlü beladan korusun. Burada bizden hiçbir karşılık beklenmeden ilgileniyorlar, bizleri kardeşleri olarak görüyorlar." 

DURUMU DAHA İYİYE GİDİYOR

Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Tuşat da Suriyeli Recep'in hastaneye getirildiğinde aşırı kan kaybı olması işleri çok zorlaştırdı durumu daha  kötüye gidiyordu gereken ilk yardımdan sonra yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Küçük çocuğun yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

Karnına kurşun isabet eden Recep'in bağırsaklarının bir kısmının alındığını, diğer organlarında çok fazla yaralanma olmadığını söylenen doktor Tuşat, şöyle konuştu:

"En kısa zamanda değerlendirmesini yapıp hemen ameliyata aldık. Şu anda genel durumu iyi. İnşallah iyi gideceğini umut ediyoruz."

Kilis türk askeri el bab suriyeli aile küçük çocuğu kurtardılar
Haber Sitesi
Kategoriler