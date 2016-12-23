Tarihi Köprü İstanbul'a Veda Etti!

Haliç'teki su sirkülasyonunu engellediği gerekçesiyle ortada bulunan bölümü açılmış bir vaziyette yıllardır bekleyen eski Galata Köprüsü'nün yüzer dubaları römorkörlerle çekilerek Haliç'ten çıkartıldı. Böylece bir çok İstanbullunun anılarında yer alan tarihi Galata Köprüsü, İstanbul'a da veda etmiş oldu. Tarihi köprünün tamir için tersaneye götürüldüğü belirtildi. Tamirattan sonra köprünün nasıl değerlendirileceği ise henüz belli değil.

1992 YILINDA ÇIKAN YANGINDA AĞIR HASAR GÖRMÜŞTÜ

16 Mayıs 1992'de çıkan bir yangın sonrası ağır hasar gören Galata Köprüsü, yapılan bakımların ardından Ayvansaray-Hasköy arasına yerleştirilmişti. E-5 karayolunun geçtiği Haliç Köprüsü'nün onarımı sırasında trafik sıkışıklığına çözüm olması için 2002 yılında tekrar hizmete açılmış ve fayda sağlamıştı. Ancak Eski Galata köprüsü yolcu vapurlarının Eyüp'e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu önleyerek Haliç'in temizlenmesi çalışmalarını aksattığı için 7 Ekim 2012 yılında tekrar yaya ve araç trafiğine kapatılarak, sökülmüş ve yerinden kaldırılacağı açıklanmıştı.

Bu açıklamanın üzerinden 4 yıl geçmesinin ardından o tarihten bu zamana orta bölümlerde bulunan üç duba sökülüp gerideki dubalara bağlı bir şekilde bekleyen Galata Köprüsü, Haliç'e veda etti. Galata köprüsünün yüzer dubaları römorkörler aracılığı haliçten çıkarıldı. Böylece tarihi köprü haliç'ten ayrılmış oldu. Galata köprüsünden geriye Ayvansaray kıyısında kara üzerine inşa edilen 50 metrelik giriş bölümü kaldı. Bu yapının da önümüzdeki günlerde yerinden sökülerek götürüleceği öğrenildi. Tarihi köprünün ise tamir için römorkörlerle tersaneye çekildiği, tamiratın bitmesinin ardından ne şekilde değerlendirileceğine ise karar verileceği öğrenildi.