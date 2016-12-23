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Güzel model sokakta çıplak yürüdü! Fakat...

Güzel model sokakta çıplak yürüdü! Fakat...
23 Aralık 2016 Cuma 12:05:31

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İngiltere'de Daily Mail'in internet sitesi ilginç bir çalışmaya imza attı. Aşırı dar pantolonlar ve taytların insanların dikkatini çekip çekmediğini öğrenmek için 'Aslında çıplak' bir model dışarıya çıkarıldı.

İngiltere'nin en çok satan gazetesi olan Daily Mail'in internet sitesi ilginç bir proje yaptı. Mail Online, Türkiye'de de yaygınlaşan aşırı dar pantolonlar ve taytların ne ölçüde insanların dikkatini çektiğini öğrenmek için 'Aslında çıplak' bir modeli sokağa çıkardı.

BOYAMASI 2 SAAT SÜRDÜ

Sarah Attwell bir vücut boyama sanatçısı. Kelly Klein'in belden aşağı kısmını dar pantolon giymiş gibi boyadı ve boyama işlemi  tam 2 saat sürdü . Klein'in belden aşağısı gerçek bir dar kot pantolon izlenimi verdi.

Projenin amacı, Londra'da dolaşan insanların Klein'i fark edip etmediğini ölçmek. Sizce 'çıplak' modele kaç kişi baktı? 

Gözlenen kadarıyla birçok kişi Klein'e bakmadan yanından geçip gitti. 'Çıplak' modelin çıplaklığını fark etmedi. Sadece 12 kişi bu durumu fark ederek tekrar tekrar baktı.

 

 

 

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