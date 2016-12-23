Güzel Olacağım Derken Daha Kötü Olmak

Transeksüel kadın güzel olayım derken yüzünü tanınmaz hale getirdi.

Maskülen yüz hatlarını kurtulmak daha kadınsı gözükmek için her gün 5 saatini makyaj yapan 20 yaşındaki transeksüel kadın, 45 bin dolar harcayarak yüz feminizasyonu ameliyatı gibi bir dizi operasyon geçirdi.

Stef Santaji adındaki Kanadalı transeksüel kadın, kendini yeterince güzel bulmadığı ve aynadaki kişinin olduğu kişiyi yansıtmadığını düşündüğü için yüz feminizasyonu operasyonu geçirdi. Daily Mail'in haberine göre 20 yaşındaki Stef, operasyondan önceki ve sonraki hallerini Youtube kanalında paylaştı.

Eskiden yüzünü değiştirmek için makyaja günde 5 saat ayırdığını söyleyen Stef, paylaştığı fotoğraflarda da yeterince iyi göründüğünden emin olmak için photoshop kullanıyordu. Bütün bu zahmetten kurtulmak isteyen kadın, yüz feminizasyonu operasyonuna 45 bin dolar (158 bin 739 lira) harcadı.

Onun bu kararını destekleyen binlerce insan fon sayfasına 32 bin dolar bağışta bulundu.

Birçok prosedür içeren yüz feminizasyonu operasyonunda yüz yeniden yapılandırılarak erkek yüz hatları tipik kadın yüz hatlarının boyutuna ve şekline daha fazla benzemesi için gerçekleşti.

Operasyon kaş kaldırma, burun estetiği, yanak implantasyonu ve dudak dolgusu gibi çeşitli kemik ve yumuşak doku prosedürünü içeriyor. Anca sonuçlar ortadaki pek başarılı bir düşünce olamamış.