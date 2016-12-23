Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun dehşet anları!

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun romantik gecesi adeta kâbusa döndü.

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, geçen hafta Etiler’de bir restoran çıkışı birbirine silah çeken iki grubun arasında kaldı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat geçen hafta Etiler’deki Günaydın Restoran’da romantik bir yemek yedi. Mekânın üst katında oturan çift silah sesleri duydu. Duydukları sesler sonrası Restoran çıkışı otomobillerini beklerken aniden duran iki araçtan inen kişilerin birbirlerine ateş etmesi üzerine Doğulu ve Saat dehşete düştü.

Güzel oyuncu titreme krizine girdi

Çift, görevlilerce hızla mekâna geri sokulurken, Beren Saat yaşadığı korku sebebiyle titreme krizine girdi.

Saat, güçlükle sakinleştirilirken olayın çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılması sonrası ünlü çift evlerine doğru yola çıktı.