İki ayının saldırısına uğradı! Böyle kurtuldu

Elde edilen bilgilere göre, Ulus ilçesine bağlı Akören Söküler köyünde Düzören Mahallesinde yaşamını sürdüren 81 yaşındaki Mustafa Demir, bahçesinde bulunan arı kovanlarına bakmaya gittiği sırada 2 ayının saldırısına uğradı. 81 yaşındaki yaşlı adam ayılardan köpekleri sayesinde yaralı bir şekilde kurtuldu.

Ayı saldırısında bacaklarından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan yaşlı adam 112 acil sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hastanede sedye üzerinde yatarken gazetecilerin sorularını cevaplayan 81 yaşındaki yaşlı adam, kovanlara bakmaya gittiği sırada 2 ayının saldırısına uğradığını ifade etti.