Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci bir kaza meydana gelen. Otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsüyle minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Sabah 11 sularında gerçekleşen kaza Osmangazi'de Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Açelya Sokağında meydana geldi. İddialara göre Fatih Çakal'ın kullandığı 16 LD 691 plakalı otomobil, Açelya Sokağında kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Volkan Özer'in kullandığı 16 M 2091 plakalı minibüse çarptı. Kafa kafaya çarpışan iki araç hurdaya döndü.
Kazada otomobilin içinde sıkışık halde kalan 74 yaşındaki Üsük Keskin o an hayatını kaybetti. Sürücü Fatih Çakal ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralanan 28 yaşındaki minibüs sürücüsü Volkan Özer ve minibüste yer alan 7 yolcu, gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik ekipleri olay yerinde incelemelere başladı.
Üsük Keskin'in cesedi gelen talimatla morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat işlemini başlattı.