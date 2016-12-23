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Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

23 Aralık 2016 Cuma 11:04:04 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :