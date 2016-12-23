3 Ayda 7.500 TL İster Misiniz ?

Kamudan 30 yıl çalışıp emekli olan fakat ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan yaklaşık 408 bin kişiye ek ödeme için yasa bekleniliyor.

30 yıldan fazla tam hizmet yılı için ödeme yapılmasını yönünde düzenleme, Meclisin çalışma listesinde.

Bu yıl bitmeden düzenlemenin yasalaşması yönünde çalışılıyor.

Ardından başvurular alınacak ve ödeme süreci başlayacak.

1 YIL İÇİNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR

Yasadan faydalanacakların , ikramiye farkını alması için yasanın yürürlüğe girdiğinde tarihi iyi takip eden 1 yıl içinde başvuru yapmaları gerekiyor.

Daha önce başvuruda bulunanlar ise sadece beklemeli.

Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte başvuru yapmış sayılacak.

İkramiye farklarının ödemesi 2 taksitte yapılacak. Ödemelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde parasını alacak.

Varsa kalan kısmı da ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayında ödemeleri yapılacak.

35 YILI AŞAN 5 YILLIK İKRAMİYE FARKI

30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. 35 yıl hizmetle emekli olan, 5 yıllık ikramiye farkı alacak.

Ödenecek tutar , memurun görevden ayrıldığı tarihteki emekli olduğu esas aylık unsurları üzerinden, aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak.

30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye de o kadar yüksek olacak.

Yasanın bu ayın sonuna kadar çıkması bekleniyor. Hemen başvuranlar için de ilk ödeme Mart ayında gerçekleşecek. Daha sonraki ödeme için 2017 yılının Mart ayı beklenecek. Ancak bir yıllık yasal faiz de eklenecek.