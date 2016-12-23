Ebru Gündeş'ten sürpriz karar!

ABD'de tutuklu olan Reza Zarrab'a boşanma davası açacağını söyleyen Ebru Gündeş, bu kararından vazgeçti ve ikilinin kısa bir süre önce barıştığı ortaya çıktı.

Zarrab, Mart ayında tutuklanmıştı, Eylül ayında da Ebru Güneş'in kendisinden boşanmak istediğini belirten bir yazılı açıklama yapmıştı. Geçen süreç içerisinde iki tarafta birbirine dava açmadı. Zarrab'ın tutuklanmasından sonra Ebru Gündeş onunla 3 ay boyunca görüşmedi ve bir süre geçtikten sonra eşiyle iletişime geçti.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER

Ebru Gündeş işe Reza Zarrab telefon yoluyla iletişime geçtiler ve çift arasındaki buzlar kısa sürede erimeye başladı. Sonrasında Gündeş, boşanmaktan vazgeçti.

Boşanmaktan vazgeçen Ebru Gündeş, taşınmaktan da vazgeçti. Kanlıca'da bulunan yalısından Beykoz'a taşınmayı düşünen Ebru Gündeş bu kararından da vazgeçti. Geçtiğimiz haftalarda Gündeş ile Ufuk Ceylan arasında çıkan aşk iddialarının, bu barışma haberi üzerine asılsız olduğu ortaya çıktı.