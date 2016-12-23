İstanbul'da DEAŞ'ın inlerine girildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı çıkartılan 41 şüpheliden 31'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, yürütülen çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 41 zanlı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' gerekçesiyle gözaltı kararı çıkartıldı.

Öte yandan savcılığın isteği üzerine nöbetçi hakimlikçe, zanlılar hakkında arama ve el koyma kararı da görüşüldü.

Firari zanlılar aranıyor

Emniyet güçleri, savcılığın talimatı üzerine harekete geçerek zanlılardan 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Diğer 10 zanlı ise adreslerinde bulunamadı. Firari zanlıları arama çalışmaları devam ediyor.