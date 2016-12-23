Soğuk savaş rüzgarları esiyor! ABD ile Rusya...

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Rusya ve ABD arasında parlamento, iş hayatı ve kültür alanlarındaki diyaloglarının dondurulduğunu belirtti. Peskov, bu durumun Rusya'nın tercihi olmadığının altını çizerek ABD ile aralarındaki ilişki temasının en aza indirgendiğini ifade etti.

Basın Sözcüsü Peskov: " Şunu diyeyim, Dışişleri Bakanlıkları, iş toplumsal ve kültür alanları ile parlamentolar arasında diyalog donduruldu. Bu bizim yapmış olduğumuz bir girişim değildir. "

Peskov'un yapmış olduğu açıklamalardan sonra kendisine, " Rusya ile ABD Dışişleri Bakanlıkları diyaloga devam ediyor, bu durumda neden Rusya ve ABD arasındaki temasların dondurulduğunu düşündünüz? " sorusu soruldu. Peskov ise bu soruya yanıt olarak: " İşte ben de diyorum ki, bu durum en aza indirgenmişi en düşük diyalogtur ." dedi.

Peskov, geçen günlerde MİR televizyon kanalına konuşmuştu. Açıklamalarında Rusya ile ABD arasındaki diyalogların neredeyse bütün alanlarda dondurulduğunu dile getirdi. ABD'de Dışişleri Bakanlığı temsilcisi olan John Kirby ise Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin devam ettiğini belirtti.