Soğuk savaş rüzgarları esiyor! ABD ile Rusya...

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Rusya ve ABD arasında parlamento, iş hayatı ve kültür alanlarındaki diyaloglarının dondurulduğunu belirtti. Peskov, bu durumun Rusya'nın tercihi olmadığının altını çizerek ABD ile aralarındaki ilişki temasının en aza indirgendiğini ifade etti.
Basın Sözcüsü Peskov: " Şunu diyeyim, Dışişleri Bakanlıkları, iş toplumsal ve kültür alanları ile parlamentolar arasında diyalog donduruldu. Bu bizim yapmış olduğumuz bir girişim değildir. "
Peskov'un yapmış olduğu açıklamalardan sonra kendisine, " Rusya ile ABD Dışişleri Bakanlıkları diyaloga devam ediyor, bu durumda neden Rusya ve ABD arasındaki temasların dondurulduğunu düşündünüz? " sorusu soruldu. Peskov ise bu soruya yanıt olarak: " İşte ben de diyorum ki, bu durum en aza indirgenmişi en düşük diyalogtur ." dedi.
Peskov, geçen günlerde MİR televizyon kanalına konuşmuştu. Açıklamalarında Rusya ile ABD arasındaki diyalogların neredeyse bütün alanlarda dondurulduğunu dile getirdi. ABD'de Dışişleri Bakanlığı temsilcisi olan John Kirby ise Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin devam ettiğini belirtti.
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı çıkartılan 41 şüpheliden 31'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, yürütülen çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 41 zanlı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' gerekçesiyle gözaltı kararı çıkartıldı.
Öte yandan savcılığın isteği üzerine nöbetçi hakimlikçe, zanlılar hakkında arama ve el koyma kararı da görüşüldü.
Firari zanlılar aranıyor
Emniyet güçleri, savcılığın talimatı üzerine harekete geçerek zanlılardan 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Diğer 10 zanlı ise adreslerinde bulunamadı. Firari zanlıları arama çalışmaları devam ediyor."
"ABD'de tutuklu olan Reza Zarrab'a boşanma davası açacağını söyleyen Ebru Gündeş, bu kararından vazgeçti ve ikilinin kısa bir süre önce barıştığı ortaya çıktı.
Zarrab, Mart ayında tutuklanmıştı, Eylül ayında da Ebru Güneş'in kendisinden boşanmak istediğini belirten bir yazılı açıklama yapmıştı. Geçen süreç içerisinde iki tarafta birbirine dava açmadı. Zarrab'ın tutuklanmasından sonra Ebru Gündeş onunla 3 ay boyunca görüşmedi ve bir süre geçtikten sonra eşiyle iletişime geçti.
TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER
Ebru Gündeş işe Reza Zarrab telefon yoluyla iletişime geçtiler ve çift arasındaki buzlar kısa sürede erimeye başladı. Sonrasında Gündeş, boşanmaktan vazgeçti.
Boşanmaktan vazgeçen Ebru Gündeş, taşınmaktan da vazgeçti. Kanlıca'da bulunan yalısından Beykoz'a taşınmayı düşünen Ebru Gündeş bu kararından da vazgeçti. Geçtiğimiz haftalarda Gündeş ile Ufuk Ceylan arasında çıkan aşk iddialarının, bu barışma haberi üzerine asılsız olduğu ortaya çıktı."