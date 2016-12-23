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İşte Yenilmezler Kimse Rakip Olamıyor

İşte Yenilmezler Kimse Rakip Olamıyor
23 Aralık 2016 Cuma 09:49:41

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Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas 2010 son 11 maçını da 3-0’lık skorlarla kazandı. Rakipleri onlarla oynamak istemiyorlar Sert Oyunları nedeni ile rakipleri yenilgiyi kabul ediyor.

 Portekiz'de futbol terörü bu kez sahada ki futbolcular yüzünden oluyor. Rakiplerine şiddet gösteren takım her maçı oynamadan kazanıyor.

Rakipleri, maçların ‘terör ortasında’ geçtiği gerekçesiyle Canelas’la futbol oynamaktan kaçıyorlar  bunun yerine 750 Euro ceza vererek yenilgiyi kabul ediyorlar.

Nitekim internette dolaşan videolar da Canelas’lı futbolcuların oynadığı gaddar futbolu gösteriyor sert oyunları her an birinin sakatlanmasına neden olabiliyor.

Futbolcuların  çoğu, FC Porto’nun ‘Ultras’ taraftar grubu üyesi olan Mavi-Beyazlı takımı  bu sayede ligde bu sezon 17 maçta 16 galibiyet alırken, ligde yer alan diğer 13 takımdan sadece bir tanesi bu ekiple oynamayı kabul etti.

Eğer kulüp bu şekilde devam edip ligi kazanırsa 3. Lig’de çıkmak için play-off’da şans bulacak.

Portekiz hükmen sert oyun futbol terörü
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