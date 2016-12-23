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Dikkat...O illerde soğuk hava tehlikesi!

Dikkat...O illerde soğuk hava tehlikesi!
23 Aralık 2016 Cuma 09:28:02

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Meteorolojiden 5 il için soğuk havalar dolayısıyla buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de soğuk havalar dolayısıyla buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı bilgilendirmede, havanın bölgede bugün parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinde ise Elazığ'ın Kovancılar, Palu, Karakoçan, Arıcak ve Alacakaya ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl'de yer yer kar yağışlı geçeceğinin ön görüldüğü belirtildi.

Önlem alın

Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don meydana gelebileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin önlem almaları uyarısı yapıldı.

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