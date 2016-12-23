Twitter ve Youtube'a Erişim Engellendi mi ?

Facebook, Twitter, YouTube gibi milyonlarca kullanıcıya hizmet veren her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiği dev sosyal medya servislerine dün akşam saatlerinden bu yana erişim sorunu yaşanıyor. Facebook'a girmeye çalışan kullanıcılar dün akşam saatlerinden itibaren mesajlarına bakmakta sıkıntı yaşarken, bildirimlerin geç düştüğü ve hatta siteye yer yer hiç erişim sağlanamadığı dikkat çekti. Ancak sabah saatlerinden itibaren Facebook'a erişim normale döndü. Facebook dışında Twitter ve YouTube'ta da durum aynı; ancak Twitter'a da YouTube'a da erişim hiç sağlanamıyor.



Facebook, Twitter ve YouTube'a erişim yasağı söz konusu değil; sadece bu sitelere erişmeye sağlayan kullanıcılar fazlasıyla sitenin sayfasının açılmasını bekliyor ve sayfa ya çok geç açılıyor ya da hiç açılmıyor ve hata mesajıyla karşılaşılıyor.



Facebook, Twitter ve YouTube'a giremeyen kullanıcılar ise her zaman olduğu gibi çeşitli VPN servislerini kullanarak hesaplarına girmeye çalışıyor. Kullanıcılar proxy ayarlarını değiştirerek ya da herhangi bir VPN aracını bilgisayarına veya telefonuna kurarak söz konusu mecralara sorunsuz erişim sağlayabiliyor.



Facebook, Twitter ve YouTube tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.